İngiltere, Arjantin'i 1-0 mağlup etti!
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda C ve D gruplarında 3 maç yapıldı.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 8. gününde, C Grubu'nda iki, D Grubu'nda bir maç oynandı.
7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
- C Grubu:
Jamaika-İtalya: 0-5
İngiltere-Arjantin: 1-0
- D Grubu:
Japonya-İskoçya: 2-1
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