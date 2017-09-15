"İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'dan talipler var"

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kaleci Berke Özer'e teklifleri açıkladı ve "Manchester City, Berke için devreye girmişti. Berke için Almanya, İtalya ve İspanya'dan dört talip var" dedi.

Özkan, genç kalecileri Berke Özer'in transferine ilişkin Avrupa kulüpleri ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Kulüpler birbirlerini biliyorlar. Görüşmeler de devam ediyor. Berke 17 yaşında ve gitse bile oynayamayacak. Biz çok para istediğimiz için yabancılar har vurup harman savurmuyor. 'Biz geleceğiz, çok maçını izleyeceğiz.' dediler. Biz de bu nedenle oynatıyoruz. Normalde bizim birinci kalecimiz Erce'dir ve Süper Lig'de oynayacak kalitededir. Erce'nin yaptığı fedakar davranış son derece önemli. Berke, Hindistan'a gidiyor ve 30 gün boyunca Erce kalede olacak."

Berke için ciddi talipler olduğuna değinen Özkan, "İngiltere'den devreye girilmişti. Berke için devreye giren takımlardan biri Manchester City. Almanya, İtalya ve İspanya'dan dört talep var. Avrupa'da araştırma ekipleri, ihtiyaçlara göre çalışıyor. Bizde ise neredeyse video izleyerek futbolcu alıyorlar. Bu iş ciddi, bu iş hobi değil." ifadelerini kullandı.