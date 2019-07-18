İngilizler'den ilginç Beşiktaş paylaşımı! Neymar ve Pogba...
İngilizlerin ünlü spor sitelerinden Bleacher Report Football, Beşiktaş'la ilgili bir paylaşımda bulundu.
Sitenin sosyal medya hesaplarından, Beşiktaş taraftarının takımlarının transferde ilgilendiği futbolcuları ikna etmek için kullandığı ve dünyada büyük ses getiren #ComeToBesiktas hashtag'ına atıfta bulunan bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda aralarında Neymar, Pogba, Icardi ve Leroy Sane gibi isimlerin de yer aldığı dünyaca ünlü futbolcuların Beşiktaş forması giymiş görselleri kullanıldı.
Paylaşımda 'Eğer transferlere yorumlar bölümünden karar verilseydi... #ComeToBesiktas' ifadesine yer verildi.
Bleacher Report Football'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İşte o paylaşım...
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