İngilizler yazdı! Galatasaray istemişti, Enes Ünal'ın yanına gidiyor!
Londra merkezli Daily Express gazetesi, Villarreal'in yaz transfer dönemindeki hedefini açıkladı!
Cedric Bakambu'yu 35 milyon pound bonservis bedeliyle Çin'in Beijing Guoan takımına yollayan Villarreal, yaz transfer dönemi için hedefini belirledi, Moussa Dembele!
Bir dönem Galatasaray'ın da listesinde olan golcü, rotasını İskoçya'ya çevirmiş ve Celtic'e transfer olmuştu.
Celtic formasıyla 85 maçta 47 golü bulunan Dembele'nin, Villarreal'in bu yaz transfer etmek istediği golcüler arasında zirveye yerleştiği yazıldı.
Teklifin 15 milyon pound civarında olması bekleniyor.
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