İngilizler yazdı! Cenk Tosun bir kez daha...
Everton bu akşam evinde Newcastle'ı konuk edecek. İngiliz gazeteleri Cenk Tosun'un bir kez daha ilk 11'de olacağını yazdı.
Everton
- Defanstan Mason Holgate ve orta sahadan Gylfi Sigurdsson sakat.
- Son 2 lig maçından beraberlikle ayrılan Everton, Newcastle'a karşı oynadığı son 4 lig maçının tamamını kazandı.
- Son 3 maçı boş geçen Cenk Tosun, 10 lig maçında 4 gol attı. İngiliz gazeteleri, Sam Allardyce'ın Cenk'ten memnun olduğunu ve bu akşam yine ilk 11'de başlatacağını yazdı.
Newcastle
- Kanat oyuncusu Christian Atsu sakat.
- Newcastle son 4 lig maçında fire vermedi, 12 puan topladı.
- 28 Aralık 2014'te, 3-2 kazandıkları maçtan beri Everton'a ligde 1 gol bile atamadılar.
Nesine.com yorumcusu Senih Yurga; "Rahat iki takımın maçında 2.5 ÜST için açılan 1.85 değerli" dedi.
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