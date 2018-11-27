İngilizler, Wenger'in yeni adresini açıkladı!
Arsenal'den ayrıldığından bu yana takım çalıştırmayan Arsene Wenger, yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.
Londra ekibinden ayrıldıktan sonra Avrupa'nın birçok devi ile anılan Wenger yakın zamanda işbaşı yapabilir.
The Telegraph Sport'un haberine göre Wenger, Bundesliga devi Bayern Münih'in başında yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Carlo Anchelotti'nin yerine Niko Kovac'ı teknik direktörlük görevine getiren ancak beklenen etkiyi yakalayamayan Bavyera yönetiminin, Kovac ile yollarının ayırması ve takımı Wenger'e emanet edeceği İngiliz medyasında konuşuluyor.
Wenger'de daha önce yaptığı bir açıklamada “Yeteri kadar dinlendim. 1 Ocak'tan itibaren yeniden başlayabilirim” demişti.
Bundesliga'da son olarak evinde Fortuna Düsseldorf ile 3-3 berabere kalan Alman devinde, teknik direktör Niko Kovac'ın koltuğu ciddi anlamda sallandı. (beIN SPORTS)
Bayern Münih bu hafta Bundesliga'da son dakika golüyle puan kaybetmişti...
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