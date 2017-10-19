İngilizler Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!

Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham Hotspur'un temsil ettiği İngiltere'de takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar çıktığı 15 maçta henüz mağlubiyet yüzü görmedi.

15 MAÇIN 11'İNDE KAZANAN TARAF İNGİLTERE EKİPLERİ

Bu 15 maçın 4'ü beraberlikle sonuçlanırken, geriye kalan 11 maçta kazanan taraf İngiltere temsilcileri oldu.

Manchester United ile Manchester City, 3'te 3'le 9'ar puan alarak şimdiden bir üst tura adını yazdırmak adına büyük bir adım atarken, Chelsea 2 galibiyet, 1 beraberlik ile 7 puan, Liverpool 1 galibiyet, 2 beraberlik ile 5 puan ve Tottenham 2 galibiyet, 1 beraberlik ile 7 puan topladı.

SON ZAFER 11/12'DE CHELSEA'NİN

İngiliz ekipleri her ne kadar dünyanın en iyi teknik direktörlerinin yer aldığı Premier Lig'de kıyasıya bir rekabet içerisinde yer alsa da, Şampiyonlar Ligi'nde uzun süredir başarıya ulaşamıyor.

Son olarak 2011/2012 sezonunda Chelsea, normal süresi 1-1 biten maçın penaltı atışlarında Bayern Münih'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmış ve İngiltere'yi Avrupa'nın zirvesine taşımıştı.

İNGİLİZLER 44 ATTI, 11 YEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar toplamda 15 maç oynayan İngiliz ekipleri, bu 15 maçta kalelerinde yalnızca 11 gol gördü.

A Grubu'nda mücadele eden Manchester United 1 gol, C Grubu'nda yer alan Chelsea 4 gol, E Grubu'nda ter döken Liverpool 3 gol, F Grubu'nun lideri Manchester City 1 gol ve H Grubu'nda son şampiyon Real Madrid ile çekişen Tottenham ise 2 gol yedi.

Gol atma kısmına bakıldığında ise İngiliz ekipleri rakip fileleri tam 44 kez sarstı: Manchester United 8 gol, Chelsea 11 gol, Liverpool 10 gol, Manchester City 8 gol, Tottenham 7 gol.