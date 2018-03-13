İngilizler Rodrıgues’i izleyecek
İNGİLİZLERİN talip olduğu Gary Rodrigues, Fenerbahçe derbisinde görücüye çıkacak! Newcastle United ve Everton scout’larının Kadıköy’deki derbiye gelerek, Rodrigues’i çıplak gözle izleyeceği öğrenildi.
KONYA MAÇI DONK iÇiN DERBiYE MÂL OLDU!
- DONK, şansını kaybetti. Fernando’nun sakatlığında Fatih Terim’in şans verdiği Donk, geçen haftaya kadar görevini başarıyla yerine getirdi. Ancak Hollandalı futbolcunun, Atiker Konyaspor maçında ortaya koyduğu performans yeterli bulunmadı. Terim, yenilen golde hatası bulunan Donk’u Kadıköy’de yedek soyundurmayı ve yerine Fernando’yu sahaya sürmeyi kararlaştırdı.
OY PUSULALARI DA BELiRLENECEK
DİVAN BUGÜN TOPLANIYOR, BORÇ AÇIKLANACAK
- Galatasaray Kulübü’nün Mart ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Gayrettepe Dedeman Otel’de düzenlenecek toplantı saat 13.30’da başlayacak. Divanda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenen mali, idari, sportif raporun yönetim kurulu tarafından sunulacağı, raporla ilgili denetim kurulunun tespit ve incelemesinin üyelerle paylaşılacağı kaydedildi.
Toplantı sonunda, 11 Nisan’da yapılacak olan divan kurulu başkanlık seçiminde adayların kullanacağı oy pusulalarındaki renkleri de belirlenecek.
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