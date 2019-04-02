İngilizler Moses transferini duyurdu!
İngiliz basını, Fenerbahçe’nin Victor Moses’ın bonservisini almak için harekete geçtiğini yazdı. Damien Comolli’nin İngiliz ekibinin yetkilileriyle masaya oturduğu belirtildi.
İngiliz basını, Fenerbahçe’nin Victor Moses’ın bonservisini almak için harekete geçtiğini yazdı. Damien Comolli’nin İngiliz ekibinin yetkilileriyle masaya oturduğu belirtildi.
Ancak şu anda transfer yasağı bulunan Chelsea’nin, Moses’ı satmaya sıcak bakmadığı, bu nedenle görüşmenin olumsuz sonuçlandığı kaydedildi. Fenerbahçe, ara transfer döneminde Nijeryalı kanat oyuncusunu 1.5 sezonluğuna kiralamıştı.
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