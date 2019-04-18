İngilizler çılgına döndü! Garip paylaşım...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldikleri Tottenham'a sürpriz bir şekilde elenerek turnuvaya veda eden Manchester City'de olay bir paylaşım yapıldı.
Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele, M. City üstünlüğü ile sona erse de gol avantajıyla turlayan taraf Tottenham cephesi oldu.
Uzatmalarda City, turu getirecek golü bulsa da VAR kararıyla gol geçerlilik kazanmadı. Golün iptal edilmesi sonrasında ise City'nin resmi Twitter adresinden garip bir paylaşım geldi.
Büyük üzüntü yaşayan Maviler, şaşkınlık ifade eden bir paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım:
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