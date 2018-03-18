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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol İngilizler Cenk Tosun için tezahürat yaptı
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Futbol
18.03.2018 - 00:03, Son Güncelleme:

İngilizler Cenk Tosun için tezahürat yaptı

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Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun, oğlunun 2 golüyle kazanılan Stoke City mücadelesinde maç sonrası video kaydı yaptı. Evertonlu taraftarlar Cenk Tosun için tezahüratlarda bulundular.

Milli oyuncu Cenk Tosun, Everton formasıyla fırtına gibi esmeye devam ediyor. 

İngiltere Premier Lig'de Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Stoke City'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Cenk Tosun attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. 

Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 30. dakikada ev sahibi ekipten Graham Adam'ın kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıda baskısını iyice artıran Everton, 69. dakikada Cenk Tosun'un fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. 77. dakikada Stoke City, Moting ile eşitliği yakaladı. Mücadelenin 84. dakikasında yeniden sahneye çıkan Cenk Tosun, attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu. 
Son üç haftadır gollerine devam eden Cenk Tosun, Everton formasıyla böylece 4. golüne ulaştı. 

İZLE | Cenk Tosundan 2 gol birden
İZLE | Cenk Tosun'dan 2 gol birden

 

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