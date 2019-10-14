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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

İngilizler, Çekya yenilgisinin izlerini silmek için sahada! iddaa'da en popüler...

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İngilizler, Çekya yenilgisinin izlerini silmek için sahada! iddaa'da en popüler...

Euro 2020 Elemeleri A Grubu mücadelesinde Bulgaristan ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye Misli.com’dan Canlı Bahis yapabileceksiniz.

BULGARİSTAN - İNGİLTERE

Deplasmanda Çekya’ya kaybeden İngiltere gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Kırmızı-beyazlılar’ın Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemeler gruplarındaki 43 maçlık yenilmezlik serisi bu şekilde son bulduğu için biraz hayal kırıklığı yaşadığı bir gerçek.

Bulgaristan’ın son sırada ve galibiyetsiz durumda bulunduğu hesaba katıldığında alınacak bir mağlubiyet İngilizlere daha büyük bir şok yaşatabilir.

Britanyalılar bunun farkında olarak sahaya çıkacak.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- İngiltere grupta çıktığı 5 maçta 4 galibiyet aldı.

- İngiltere’nin grupta çıktığı tüm karşılaşmalar 2.5 ÜST şeklinde tamamlanırken bunların 4’ü 3.5 ÜST bitti.

- Bulgaristan’ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.

- Bulgaristan grupta çıktığı 6 maçın 5’inde gol yedi.

İngilizler, Çekya yenilgisinin izlerini silmek için sahada iddaada en popüler...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER NELER?

Kritik mücadeleye Misli.com’dan bahis yapan üyeler ağırlıklı olarak İngiltere’nin galibiyetinden yana tercihte bulunuyor...

Üyelerin yarıya yakını İngilizlerin kazanacağını düşünürken %22’lik kısım ise gol bahislerini kuponlarına eklemiş.

MİSLİ.COM YAZARI FARUK NERGİZ NE ÖNERDİ?

İngiltere deplasmanda Çekya'ya 2-1 yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini ve puan kaybını yaşadı. Son sırada galibiyetsiz Bulgaristan karşısında hata yapmayacaklarını düşünüyorum. Olası bir kayıpta liderlik şansı zora girebilir.

Harry Kane önderliğinde kazanmalarını bekliyorum. Oran düşük olduğu için Canlı Bahis'te ilk yarı gol olur seçeneğine öncelik verilmeli.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

İngilizler'in en etkili hücum silahı Harry Kane'den enfes goller! İzleyelim...

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