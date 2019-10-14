İngilizler, Çekya yenilgisinin izlerini silmek için sahada! iddaa'da en popüler...
Euro 2020 Elemeleri A Grubu mücadelesinde Bulgaristan ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye Misli.com’dan Canlı Bahis yapabileceksiniz.
Deplasmanda Çekya’ya kaybeden İngiltere gruptaki ilk yenilgisini aldı.
Kırmızı-beyazlılar’ın Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemeler gruplarındaki 43 maçlık yenilmezlik serisi bu şekilde son bulduğu için biraz hayal kırıklığı yaşadığı bir gerçek.
Bulgaristan’ın son sırada ve galibiyetsiz durumda bulunduğu hesaba katıldığında alınacak bir mağlubiyet İngilizlere daha büyük bir şok yaşatabilir.
Britanyalılar bunun farkında olarak sahaya çıkacak.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- İngiltere grupta çıktığı 5 maçta 4 galibiyet aldı.
- İngiltere’nin grupta çıktığı tüm karşılaşmalar 2.5 ÜST şeklinde tamamlanırken bunların 4’ü 3.5 ÜST bitti.
- Bulgaristan’ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.
- Bulgaristan grupta çıktığı 6 maçın 5’inde gol yedi.
ÖNE ÇIKAN BAHİSLER NELER?
Kritik mücadeleye Misli.com’dan bahis yapan üyeler ağırlıklı olarak İngiltere’nin galibiyetinden yana tercihte bulunuyor...
Üyelerin yarıya yakını İngilizlerin kazanacağını düşünürken %22’lik kısım ise gol bahislerini kuponlarına eklemiş.
MİSLİ.COM YAZARI FARUK NERGİZ NE ÖNERDİ?
İngiltere deplasmanda Çekya'ya 2-1 yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini ve puan kaybını yaşadı. Son sırada galibiyetsiz Bulgaristan karşısında hata yapmayacaklarını düşünüyorum. Olası bir kayıpta liderlik şansı zora girebilir.
Harry Kane önderliğinde kazanmalarını bekliyorum. Oran düşük olduğu için Canlı Bahis'te ilk yarı gol olur seçeneğine öncelik verilmeli.
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İngilizler'in en etkili hücum silahı Harry Kane'den enfes goller! İzleyelim...
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