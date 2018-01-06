İngilizler Arda'yı bakın nereye gönderdi! Yeni takımı...

Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde'nin kadrosunda düşünmediği Arda Turan ile ilgili İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı.

Hakkında bugüne dek pek çok transfer spekülasyonu çıkan milli futbolcuyla ilgili yeni bir transfer dedikodusuna yer veren Daily Mail, Arda'nın Amerikan MLS ligi ekiplerinden Chicago Fire ile dirsek temasında olduğunu yazdı.

Arda'nın İngiltere ve İtalya'dan çeşitli kulüplere önerildiğini duyuran gazete, Barcelona'nın milli futbolcuyu yüksek maliyeti nedeniyle kesinlikle satmak istediğini yazdı.

Katalan devinin bu yıl hiçbir maçta forma şansı bulamayan Arda'yı bir an evvel satarak Philippe Coutinho, Antoine Griezmann ve Yerry Mina gibi kadrosuna katmayı düşündüğü isimlerin transferini finanse etmek istediği öğrenildi. (Fanatik)

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