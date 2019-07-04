İngilizler analiz etti: Ozan Tufan önemli bir sanatçı
İngilizler, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ozan Tufan’ı analiz etti. Türkiye’de oldukça ses getiren Ozan’ın, şimdi yeteneklerini Avrupa’ya ispatlaması gerektiği ifade edildi.
İngilizler'in bir analiz platformu, Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı inceledi.
Kiralık gittiği Alanya'da ve Milli Takım'daki verileri üstünden gidilen grafiklerde, şu detaylar vardı:
"Bir merkez orta sahaya göre atak ve savunmada çok rahat. Aynı zamanda saldırma ve patlama oranı yüksek. Anahtar pasları iyi. Cesaretini toplarsa, iyi bir oyuncu olacak. 24 yaşına kadar Milli Takım, Fenerbahçe ve Bursa deneyimleriyle, ulusal düzeyde ses getirdi. Becerilerini kullanırsa, Avrupa'da ses getirecek. Türk futbolu için önemli bir sanatçı."
Alex'ten açıklamalar...
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