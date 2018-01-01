İngilizler açıkladı... İşte Cenk'in parası ve maaşı!

Oumar Niasse ve Sandro Ramirez'in yetersiz olduğunu düşünen Everton, forvet hattını Kara Kartal'ın yıldızı Cenk Tosun'u transfer listesinin bir numarasına yazmıştı. Everton ile Beşiktaş'ın bu transfer konusunda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

İngiltere basını, Cenk Tosun'un transferi konusunda maddi detayları yazdı.

Buna göre Beşiktaş, Cenk için Everton'dan 25 milyon Pound ödeyecek. Beşiktaş ayrıca anlaşmaya 3 milyon Pound da bonus kazanabilecek. Yani Kartal, Cenk transferinden 28 milyon Pound gelir elde edebilecek.

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Yıldız golcü Cenk ise Everton'dan haftalık 145 bin Pound, yani yıllık 7.5 milyon Pound kazanacak. Golcü futbolcu, Mersey Side ekibiyle 2022 yılına kadar geçerli sözleşme imzalayacak. Everton'ın Cenk Tosun transferini salı günü resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Everton menajeri Sam Allardyce, Cenk transferinin gerçekleşmesinin ardından ise kadrodaki diğer forvetten biri olan Oumar Niasse'ye ayrılması izin verecek. (Fanatik)

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