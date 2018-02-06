İngiliz futbolunda yeni dönem... Kış arası...
Premier Lig'de 2019'dan itibaren yepyeni bir dönem başlayabilir.
BBC Sport'un haberine göre İngiltere Futbol Birliği, 2019 yılından itibaren Premier Lig'e kış arası vermeyi düşünüyor. Görüşmelerin bir süredir devam ettiği ve iyi yolda olunduğu kaydedildi.
Almanya, Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelerdeki liglerin hepsinde sezon arası yaşanırken İngiltere'de en yoğun maç takvimin bu döneme denk gelmesi büyük eleştiri konusuydu.
Bu değişikliğin 2019 yılından itibaren düşünülmesinin nedeni ise yeni yayın ihalesinin o tarihten itibaren geçerli olacak olması. 2019-2022 yılları arasını kapsayacak ihalenin gelecek hafta resmen sonuçlanması bekleniyor.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ocak ayında yaptığı açıklamada o dönem oynanan maçların oyuncuları öldürdüğünü ifade etmiş, Mourinho da bu durumun İngiliz takımların Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarını etkilediğini dile getirmişti. (Ajansspor)
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