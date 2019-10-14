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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

İngiliz devleri Uğurcan Çakır için yarışıyorlar

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İngiliz basınından The Sun, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için Ada devlerinin yarışa girdiğini yazdı. Haberde Liverpool, Arsenal, Tottenham ve Newcastle’ın; 23 yaşındaki eldiveni takip ettiği, konuşulan rakamın ise 126 milyon TL olduğu belirtildi.

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, İngiltere’de adeta paylaşılamayan adam oldu... Her maç kalesinde devleşen ve gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki eldiven, Ada takımlarının gündemine girdi.

İngiliz basınının yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, Şampiyonlar Ligi’nin son galibi Liverpool başta olmak üzere Arsenal, Tottenham ve Newcastle United’ın başarılı file bekçisi için yarışa girdiğini yazdı. Haberde, Trabzonspor’un, Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmayı Liverpool yetkililerinin izlediği de belirtildi.

Sezon sonu işaret edilecek

Başarılı eldiven için konuşulan rakamın ise 17 milyon Pound (126 milyon TL) olarak tahmin edildiği yazıldı.

Uğurcan’ın transfer dedikoduları İngiliz basınında yer alırken, Karadeniz devi ise genç kalecisini devre arasında kesinlikle satmayı düşünmüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları da Ocak ayında gelecek olası teklifler için Avrupa devleriyle sezon sonunda masaya oturmak adına söz kesecek.

Abdülkadir Parmak için kritik gün
Abdülkadir Parmak için kritik gün!

Yusuf Yazıcı'yla rekor kırıldı

Trabzonspor altyapısı ile yükseliyor... Son dönemde özkaynağından yararlanan ve buradan çıkardığı futbolcularla zirve yarışını sürdüren Fırtına, ekonomisini de gençleriyle kurtarmaya hazırlanıyor.

Sezon başında altyapısından yetiştirdiği Yusuf Yazıcı’yı 16.5 milyon Euro’ya, Fransız ekibi Lille’e satan Karadeniz temsilcisi, kulüp rekoru kırmış ve mali anlamda rahat bir nefes almıştı.

Abdülkadir için 20 milyon Euro…

Bordo-Mavililer’in birçok ismi Avrupa ekiplerinin radarında. Geleceğin büyük yıldızları arasında gösterilen Abdülkadir Ömür için sezon başında Portekiz ekibi Benfica ile yapılan pazarlıklarda konuşulan rakam 20 milyon Euro civarındaydı. Ağır bir sakatlık geçiren 20 yaşındaki oyuncunun, bu sezon olmasa da seneye astronomik bir rakamla yurt dışına transfer olmasına kesin gözle bakılıyor.

Parmak ve Hüseyin potansiyel isimler

Fırtına’nın bir diğer altyapısından yetiştirdiği Abdülkadir Parmak ile Hüseyin Türkmen de Avrupa için potansiyelli isimlerin başında geliyor. Abdulkadir Parmak için Alman ekiplerinin ilgisi olduğu belirtilirken, olası bir transferde 6-7 milyon Euro civarında bir gelir bekleniyor. Hüseyin Türkmen’in de ilerleyen dönemlerde Avrupa’da bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İngiliz devleri Uğurcan Çakır için yarışıyorlar

İngiliz devleri Uğurcan Çakır için yarışıyorlar

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