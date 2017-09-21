İngiliz büyükelçi Richard Moore, Beşiktaş kongre üyesi oldu

Başkan Fikret Orman bugün Vodafone Park'a gelerek kendisini ziyaret eden Richard Moore'a kongre üyelik kartını takdim etti. Başkan Orman futbol takımının soyunma odasında gerçekleştirilen törende büyükelçiye isminin yazılı olduğu bir de forma hediye etti

Orman, Büyükelçi Moore'un çok iyi bir Beşiktaşlı olduğunu ve onu kongre üyesi yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Büyükelçi Richard Moore ise Türkiye'de görev yapmaya başladığı dönemlerde Gordon Milne çalıştırdığı için Beşiktaşlı olduğunu ifade etti. Moore, Beşiktaşlı olduğu için çok mutlu olduğunu ve son iki sezondaki şampiyonluk ile hayatının en güzel iki yılını yaşadığını sözlerine ekleyerek Fikret Orman'a teşekkür etti.