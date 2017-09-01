İngiliz basını, Babel’i Newcastle’a transfer etti!

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel’in Newcastle United formalı fotoğrafı, İngiltere’de heyecan yarattı. İngiltere’de Ryan Babel’in Newcastle United’a transfer olduğu açıklandı ve fotoğraf paylaşıldı.
Christian Atsu’nun fotoğrafını kullandılar
Bu paylaşımın üzerine Ryan Babel’e tebrik ve soru mesajları geldi. Hollandalı futbolcu, Newcastle United’a transfer olmadığını resmi hesabından açıklamak zorunda kaldı.
Bir Newcastle taraftarının, ‘Rafa Benitez ile bir araya gelen Babel’e tebrikler’ paylaşımına Ryan Babel yanıt verdi.
Ryan Babel resmi hesabından, ‘Çocuklar konuyu bilmiyorum ama helikopterim bütün gün garajdaydı’ şeklinde açıklama yaptı.