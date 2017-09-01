« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>İngiliz basını, Babel’i Newcastle’a transfer etti!

İngiliz basını, Babel’i Newcastle’a transfer etti!

İngiliz basını, Ryan Babel'in Newcastle United'a transfer olduğunu duyurdu ve Hollandalı oyuncu açıklama yapmak zorunda kaldı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel’in Newcastle United formalı fotoğrafı, İngiltere’de heyecan yarattı. İngiltere’de Ryan Babel’in Newcastle United’a transfer olduğu açıklandı ve fotoğraf paylaşıldı.

Christian Atsu’nun fotoğrafını kullandılar

İngiliz basını, Babel’i Newcastle’a transfer etti

Bu paylaşımın üzerine Ryan Babel’e tebrik ve soru mesajları geldi. Hollandalı futbolcu, Newcastle United’a transfer olmadığını resmi hesabından açıklamak zorunda kaldı.

Bir Newcastle taraftarının, ‘Rafa Benitez ile bir araya gelen Babel’e tebrikler’ paylaşımına Ryan Babel yanıt verdi.

İngiliz basını, Babel’i Newcastle’a transfer etti

Ryan Babel resmi hesabından, ‘Çocuklar konuyu bilmiyorum ama helikopterim bütün gün garajdaydı’ şeklinde açıklama yaptı.

BabelBeşiktaştransfer
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL