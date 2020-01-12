ING All Star'da kadrolar belli oldu!

ING Basketbol Süper Ligi'nin All Star maçı için seçilen takım kaptanları Shane Larkin ve Nando De Colo, oyuncu seçimlerini yaptı.

Shane Larkin'in takımı: Micic, Sertaç Şanlı, McKissic, Auguste, Goodwin, Terry, Yiğit, Metecan, Chris Jones, Andrews

De Colo'nun takımı: Derrick Williams, Melih, M'Baye, Fall, Crawford, Şehmus, Devin Williams, Golden, Kikanovic, Crawford