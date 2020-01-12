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Futbol
Haber Giriş: 12.01.2020 - 19:46,Son Güncelleme:/

ING All Star'da kadrolar belli oldu!

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ING All Star'da kadrolar belli oldu!

ING Basketbol Süper Ligi'nin All Star maçının kadroları belli oldu. Larkin ve Nando De Colo oyuncu seçimlerini yaptı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin All Star maçı için seçilen takım kaptanları Shane Larkin ve Nando De Colo, oyuncu seçimlerini yaptı.

Shane Larkin'in takımı: Micic, Sertaç Şanlı, McKissic, Auguste, Goodwin, Terry, Yiğit, Metecan, Chris Jones, Andrews

De Colo'nun takımı: Derrick Williams, Melih, M'Baye, Fall, Crawford, Şehmus, Devin Williams, Golden, Kikanovic, Crawford

MevzuBahis | 11-12 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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