Haber Giriş: 12.01.2020 - 19:46,
ING All Star'da kadrolar belli oldu!
ING Basketbol Süper Ligi'nin All Star maçının kadroları belli oldu. Larkin ve Nando De Colo oyuncu seçimlerini yaptı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin All Star maçı için seçilen takım kaptanları Shane Larkin ve Nando De Colo, oyuncu seçimlerini yaptı.
Shane Larkin'in takımı: Micic, Sertaç Şanlı, McKissic, Auguste, Goodwin, Terry, Yiğit, Metecan, Chris Jones, Andrews
De Colo'nun takımı: Derrick Williams, Melih, M'Baye, Fall, Crawford, Şehmus, Devin Williams, Golden, Kikanovic, Crawford
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