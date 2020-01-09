ING All-Star 2020'de forma giyecek oyuncular belli oldu

Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo ile Anadolu Efes'ten Shane Larkin'in kaptanlıklarını üstleneceği kırmızı ve beyaz takımda görev yapacak oyuncular, organizasyonun sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Kaptanlar, 22 oyuncu arasından seçerek kadrolarını eşit olarak belirleyecek. Kırmızı takımın başantrenörlüğünü Anadolu Efes'ten Ergin Ataman, beyaz takımın başantrenörlüğünü ise Pınar Karşıyaka'dan Ufuk Sarıca üstlenecek.

Shane Larkin ve Nando De Colo dışında ING All-Star 2020'de yer alacak isimler şöyle:

Sertaç Şanlı, Vasilije Micic (Anadolu Efes), Andrew Andrews (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol), Robert Golden (Bahçeşehir Koleji), Shaquielle Mckissic (Beşiktaş Sompo Sigorta), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Christopher Jones (Frutti Extra Bursaspor), Yiğit Arslan, Zachary Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta), Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol), Jordan Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), Elmedin Kikanovic (OGM Ormanspor), Amath M'Baye, Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Archie Goodwin (Sigortam.net İTÜ Basketbol), Emanuel Terry, Şehmus Hazer (Teksüt Bandırma), Berk Uğurlu, Devin Willams (TOFAŞ), Moustapha Fall (Türk Telekom).

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