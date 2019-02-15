Infantino: 'Türkiye, dünya futboluna liderlik etmeli'

FIFA Yönetim Zirvesi için İstanbul'da bulunan ve Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le de bir araya gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino, CNN Türk ekranlarında Cem Yılmaz'ın sorularına cevap verdi.

Gianni Infantino'nun röportajı şöyle:

Cem Yılmaz: FIFA Yönetim Zirvesi 1,5 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de ve FIFA Başkanı Gianni Infantino konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Infantino. Bugün futbol konuşmadan önce İstanbul'da bulunmakla ilgili düşüncelerinizi sormak istiyorum, şehrimizi ve ülkemizi beğendiniz mi?

Gianni Infantino: İstanbul'u ve Türkiye'yi çok seviyorum. İstanbul gerçekten çok özel bir şehir. Gerçekten tarihin kavşak noktası. Kültürlerin buluştuğu bir nokta. Havada zengin kültürün kokusunu alabiliyorsunuz. Her zaman buraya geldiğimde şehrin her tarafına bakıyorum ve kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Çok güzel.

Cem Yılmaz: Dünyanın her tarafına seyahat ediyorsunuz ve şu andaki futbolla ilgili derin bilgilere sahipsiniz. Türk futbolunu şu anda diğerleriyle kıyasladığınızda ne durumda görüyorsunuz?

Gianni Infantino: Türkiye'de futbol çok önemli bir role sahip. Genel olarak topluma yayılan bir önemi var. Türkiye'de futbol sadece bir numaralı spor değil. Bir numaralı din aynı zamanda. Öyle bile diyebiliriz. İnsanlar çok seviyor futbolu. 80 milyon insan var ve 80 milyonu da futbol tutkunu. Herkes futbolu biliyor, herkes futbol hakkında konuşuyor, herkes futbolla yakından ilgili. Bu harika bir şey. Çarpan kalbin sesini duyup hissedebiliyorsunuz Türk futbolunda. Tabii ki ligler çok önemli, Avrupa'da ve Dünya'da. Milli Takım meselesine gelince. Belki yakın zamanda eleme turlarında Milli Takım çok büyük başarı gösteremedi. Ama yine de Türk futbolu dünyanın her yerinde iyi algılanıyor. Harika futbolcuların iyi takımların olduğu bir futbol olarak görülüyor.

Cem Yılmaz: Gelecekte Türk futbolunu ne noktada görüyorsunuz?

Gianni Infantino: Samimi olmak gerekirse Türk Futbolu her zaman olmalı ve olacaktır. Peki nerede? Olması gerektiği yerde. Yani dünyanın üst seviyesinde. Dünyanın ilk onu içerisinde olmalı. Kulüpler bazında zaten üst seviyelerde. Milli Takım'da bir yukarı çıkış, bir aşağı iniş, dalgalanmalar var. Sadece Türkiye bu soronu yaşamıyor. İtalya, Hollanda ve Güney Amerika'dan bazı takımlar da bu tip sorunlar yaşıyor. Türkiye burada lider bir rol oynamalı. Milli Takım adına Dünya Kupası'nda şampiyonluk için, üst seviyeler için mücadele göstermeli. Bence Türk Futbolu'nun yeri o. Bu arzu ve eldeki imkanlarla bunların olması lazım. Sadece küçük bir zaman sorunu bu.

Cem Yılmaz: 2002 Dünya Kupası'nda çok başarılıydık.

Gianni Infantino: Evet hatırlıyoruz Çok iyi bir performansı vardı takımınızın. Sadece tutku ve arzu değil yetenek de var. Çok yetenekli oyuncular var Türkiye'de, akademilerde, kulüplerde, altyapılardan gelen çok yetenekli futbolcular var. Onlar profesyonel hale geliyorlar. Sonuç için biraz zaman lazım. Bazen top direğe çarpar geri döner ve siz 'hay aksi' dersiniz. Ama Türkiye yakında istikrarı yakalayacaktır.

Cem Yılmaz: Sizce Türkiye Dünya Kupası'na evsahipliği yapabilir mi? İhtimal var mı?

Gianni Infantino: Evet kesinlikle. Türkiye'nin herhangi bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapabilecek imkanı var. Geçmişte önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'ya da ev sahipliği yapacaksınız yakın zamanda. Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için de önemli çalışmalar yapıldı. Çok rekabetçi ve iyi sunumlar yaptınız. Sanırım şartlar müsait. Arzu var, tutku var. Büyük bir ülke Türkiye. FIFA olarak biz de çok mutluyuz finansal fair play açısından. Şartlar ve altyapı da çok uygun Türkiye'de. Her şey yolunda giderse neden olmasın. Biz Türkiye'nin dünya futboluna liderlik yapmasını istiyoruz.

Cem Yılmaz: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören ile ilişkileriniz nasıl?

Gianni Infantino: Harika. Çok iyi bir ilişkimiz var, UEFA'da görev yaptığım günlerden bu yana, yıllardır tanışıyoruz. Çok iyi kişisel ilişkimiz var. Genel olarak Türkiye'de çok fazla insan tanıyorum futbolla ilgili olarak. Türkiye'ye geldiğimizde FIFA olarak da hoş bir misafirperverlik görüyoruz. Federasyon Başkanı bize her zaman nezaketli davranıyor. Diğer isimlerle de aramız çok iyi. Şenes Erzik'i biliyorsunuz, Türk Futbolunun çok önemli bir ismi. Hepsiyle iyi ilişkiler içerisindeyiz.

Cem Yılmaz: Sayın Başkan, siz VAR sistemini çok güçlü şekilde desteklediniz. FIFA Finallerinde kullanılması için çok bastırdınız belki de risk aldınız. VAR sistemi istediğiniz gibi çalışıyor mu sizce?

Gianni Infantino: Evet. Etkin bir biçimde çalışıyor. Biz bu sistemi istedik çünkü futbolu temizliyor. Futbola burnunu sokup bozmuyor, hakemlere yardımcı oluyor. Hakemlerin işi çok zor. Ben bir kez hakem olmaya çalıştım. Çok hızlı ve zor bir iş. Teknoloji ise bir kaç saniye içinde karar veriyor. Hakem hata yaptıysa bu hemen seyirci tarafından algılanır. Hakem ise bunu bilmez. Biz onun bilmesini baskıyla engelliyoruz. Biz bu yüzden bunu kullanmak istedik. Başlangıçta benim de şüphelerim vardı sistemle ilgili. Ama oyuna olumlu katkısı oldu. Risk aldık Dünya Kupasında ama denedik testler yaptık ve emin olduk sonuçtan. Günün sonunda doğru kararlar almak önemli. Sorunların tamamını çözmeyebilir ama risk almak lazım. %90 doğru kararlardan %99'a yükseltmeyi başardık. Dünya Kupasında geçmişte olan durumlar var. Hakem hatası nedeni ile oyuna leke gelmesini istemedik. Ofsaytta artık yüzde yüz garanti var. Diğerlerinde ise %99 başarı sağlandı.

Cem Yılmaz: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de kullanılmaya başlandı VAR ve Ajax-Real Madrid maçında da karar ofsayt nedeni ile değişti.

Gianni Infantino: Ofsaytta gerçekten o ince kararı vermek zor bir iş. Hakem böyle bir hata yaparsa kariyerinin etkilenebileceğini bilir. Şimdi o baskı o stres yok, hata yaparsa bile VAR ile düzeltilebileceğini biliyor ve daha rahatlar.

Cem Yılmaz: Teknoloji kullanımı futbolun geleceğini nasıl etkileyecek sizce?

Gianni Infantino: Futbolcular ve taraftarlar oldukça bu iş değişmez. Bu işi hologramlar değil insanlar yapıyor. Hakemlerin aldığı kararları konsolide etmemiz gerekiyor. Şimdi kararlar daha hızlı alınıyor. VAR ile alınan kararlar ortalama 80 saniye sürüyor, belki bu süre azaltılabilir. Hakemler sistemi kullanma konusunda daha iyi hale getirilebilir. Teknoloji iyi olduğunu gösterdi, devam edecektir. Daha demokratik hale nasıl getirmeliyiz, daha fazla ülkede nasıl kullanabiliriz, daha iyi hale nasıl getirebiliriz diye düşünmeliyiz. Gideceğimiz yol bu olmalı. Zaman içinde teknoloji kullanılacaktır. Bunu oyuna etki edecek müdahaleden öte, oyunu koruyacak biçimde yapacağız. Ama bu teknolojileri kullanmamız lazım.

Cem Yılmaz: Sayın Başkan İstanbul'daki toplantıda ne gibi kararlar alındı. Oyun kurallarına yönelik radikal kararlar olacak mı?

Gianni Infantino: Hayır İstanbul'da bu tip kararlar almadık. İskoçya'da Mart ayında yapacağımız bir sonraki toplantıda bunları konuşacağız. İstanbul'daki toplantıda FIFA'nın gelişimi ve gelişme programları ile VAR'ın yaygınlaşmasını konuştuk. Şu ana kadar 50 federasyon kullanıyor VAR'ı. Bu sistem her üç maçtan birinde skora müdahale ediyor. Kullanımını artırmamız lazım.

Cem Yılmaz: FIFA'nın yeni bir küresel futbol programından bahsediliyor. Böyle bir proje var mı?

Gianni Infantino: Konuşuyoruz, tartışıyoruz. Kulüpler bazında bir Dünya Kupası konuşuluyor. Çünkü futbolunu geliştirmek gibi bir görevimiz var. Tüm Dünya'da futbol daha profesyonel olmalı. Biliyorsunuz Avrupa'da ulusal bir lig oluşturuldu. Geçen sene başladı. Biz de görmek istiyoruz acaba mümkün mü dünyanın diğer bölgelerinde bunu yapmak. Mesela Türkiye hep eleme maçlarında Avrupa Takımları ile oynuyor.

Cem Yılmaz: Bunun için bir takvim yapıldı mı?

Gianni Infantino: Nasıl koordine edebiliriz diye bakıyoruz. Daha anlamlı oyunlar ve yeni bir rekabet ortaya çıkartmak istiyoruz. Eğer iştah ve istek varsa bunu yapmak istiyoruz. Diğer federasyonların da buna inanması gerekiyor. Belki diğer federasyonlarda da uluslar ligi olabilir. Güney Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa'da uluslar ligleri yapıp ikinci aşamada kıtaları bir araya getirerek dünya bazında bir lig yapabiliriz diye düşünüyoruz.

Cem Yılmaz: Kulüplerin finans ve bütçe konusunu da konuşmak istiyorum. Genellikle bütçesi iyi olan takımlar yıldızları oynatabiliyor. Düşük bütçeli takımlar dünya yıldızlarını oynatamıyor. Bu durum olumsuz bir etki üretir mi futbol adına.

Gianni Infantino: Bu iyi bir soru ve sanırım bunu ciddi biçimde analiz etmemiz gerekiyor. Büyük takımlar her zaman vardır. Büyük oyuncular da her zaman onları tercih eder. Baktığımızda şunu görüyoruz. Çok az kulüp belki de 5-6 kulüp dünyanın en iyi oyuncularını oynatabiliyor. FIFA Başkanı olarak bunu çok iyi analiz etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sadece 5-6 Avrupa kulübünün değil belki Avrupa'da 15-16 dünyada 40-50 kulüp üst seviyede rekabet etmeliler. Temelin aynı zamanda güçlü olması lazım ki o zaman yukarıda olanları daha da yükseltsin. Gelirler açısından bakarsak, büyük kulüplerin dünyanın her yerinde taraftarları var. O yüzden dünya çapında bir lig ve mücadele oluşturma yöntemini düşünüyoruz. Transfer sistemlerini ve oyuncuların yetiştirilmesi ve altyapıları inceliyoruz. Oyuncular transfer edildiklerinde bonservisleri ne kadar olabilmeli diye inceliyoruz. İyi oyuncuların başka kulüplere gidebilmesinin yollarına da bakıyoruz. Ama bu zor bir süreç.

Cem Yılmaz: Sayın Başkan bir sonraki Dünya Kupası kış mevsiminde yapılacak. Tarihte ilk kez olacak bu. Futbol severleri Katar'da nasıl bir tecrübe bekliyor.

Gianni Infantino: Belki kayak yapma fırsatı bulurlar. Şaka yapıyorum tabii ki. 20-25 derecelik bir sıcaklık olacak turnuva süresince. Aslında futbol açısında çok iyi bir hava. Turnuva Aralık ayında yapılacak ve oyuncular kondisyonlarının zirvelerinde olacaklar. 50-60 maç yaptıktan sonra haziran ayında Dünya Kupası'na geldiklerinde kondisyonları düşebiliyordu. Gerçekten sportif açıdan iyi bir Dünya Kupası olacağını düşünüyoruz. İlginç bir deneyim olacak. Katar küçük bir ülke. Stadyumlar birbirlerinden 1'er saat uzaklıkta. Kendine has bir tecrübe olacak ve üst düzey bir kupa olması için elimizden geleni yapacağız.

Cem Yılmaz: Dünya Kupası'nda statüler değişiyor. ABD-Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nda takım sayısı 48 olacak. Bu nasıl bir etki yapar?

Gianni Infantino: Harika olacak. Biz de çeşitli fırsatları değerlendirerek 2022'de de 48 ülke ile olur mu diye bakıyoruz açıkçası. Ama 2026'da 48 takım olacağı kesin. Daha çok ülke katılacak ve daha çok ülke olacak. Futbolu daha çok ülkede güçlü hale getirmek mümkün hale gelecek. Örneğin Asya'dan sadece 4 takım katılıyor kupaya. Onlar için çok zor turnuvaya katılmak. Asya'dan Dünya Kupası'na katılan ülkelerin sayısını arttıracağız. Örneğin Çin, Hindistan ve Endonezya gibi büyük ülkeler Dünya Kupası'na katılabilecek. Takımların kaliteleri de artacak bu umut ortaya çıkınca. Tabii 48 ülke olunca Türkiye'nin de Dünya Kupası'na katılma şansı artacak, onun için yapıyoruz.

Cem Yılmaz: Dünya üzerinde şu an en sevdiğiniz futbolcu hangisi?

Gianni Infantino: Benim en çok sevdiğim isim Cüneyt Çakır. FIFA Başkanı olunca biz hakemleri tutuyoruz mecburen. Tabii bu işin şakası. Dünya üzerinde çok yetenekli, harika futbolcular var. Messi, Ronaldo ya da Modric arasında hangisini seçeceksiniz ki. Mümkün değil bu, hepsi farklı ve tutkulular. Hangi kulüp ve ülkeden olduğu önemli değil.

Cem Yılmaz: Türkiye'den beğendiniz bir yıldız var mı?

Gianni Infantino: Türkiye'de de pek çok yıldız var tabii ki.

Cem Yılmaz: Türkiye'deki futbol severlere bir mesajınız var mı?

Gianni Infantino: Olduğunuz gibi olmaya devam edin. Kalbinizle, ruhunuzla tezahüratlarınızla devam edin. Tabii biraz daha az şiddet ve öfke olursa daha iyi olur. Futbolda diğer takıma karşı olmak rakip olmak iyidir. Kazanınca ya da kaybedince rakibe bir şeyler söylenebilir ama her zaman birbirimize saygı göstermemiz lazım. Diğerlerine karşı olmadan takımınızı destekleyin. Türkiye'deki futbol taraftarlığı kendisine has bir olgu. Devam edin böyle.