İnegölspor taraftarı, kulüp yönetimine tepki gösterdi!
Spor Toto 2’nci Lig Beyaz Grup’ta oynanan İnegölspor - Bodrumspor maçını izlemeye gelen İnegölsporlu taraftarlar pankartları ters tutarak tepki gösterdi.
İki hafta önce oynanan Niğde Anadolu Spor Kulübü maçında, İnegölspor yöneticileriyle İnegölsporlu taraftarlar arasında yaşanan tartışma soncunda, taraftarlar Bodrumspor maçına ters pankartlarla çıkarak bu duruma tepki gösterdiler.
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