İnegöl Belediyespor, Balkan şampiyonu!

Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un ev sahipliğinde, dün başlayan 2017 Balkan Kupası'nın final maçında, İnegöl Belediyespor, Romanya temsilcisi CSM Bükreş'i 3-1 yenerek şampiyon oldu.
İnegöl Belediyespor, 2018 CEV Challenge Kupası'na ikinci turdan katılma hakkı elde etti.
Salon: İnegöl
Hakemler: Ali Bağde, Sadettin Deneri
İnegöl Belediyespor: Cansın Hacıbekiroğlu, Niels, Antanovich, İbrahim Ersin Başaran, Gökhan Çatal, Gazmend, (Caner Dengin, Berkay Bayraktar, Mehmet Almaz, Tunç Ayhan, Cansın Çınar, Mustafa Kırıcı, Anıl Tokat )
CSM Bükreş: Bumitru, Barreto, Vologa, Bontea, Burtsev, Albea (Romanescu, Bumitrche, Thaller, Milotin)
Setler: 25-14, 21-25, 25-12, 25-23
Süre: 106 dakika (22, 31, 24, 29)