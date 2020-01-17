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Voleybol
AA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 21:47,Son Güncelleme:/

İnegöl Belediyespor 3-0 Galatasaray HDI Sigorta

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İnegöl Belediyespor 3-0 Galatasaray HDI Sigorta

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ikinci yarısının açılış maçında İnegöl Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti

Salon: İnegöl

Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türker

İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Bertuğ Öndeş, Efe Er)

Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratca, Vahit Emre Savaş, Venno, Antonov, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin (Burak Mert, Van Berkel, Ertuğrul Gazi Metin, Yasin Aydın)

Setler: 27-25, 26-24, 25-22

Süre: 97 dakika (29, 37, 31)

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 18-19 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, hafta sonunun öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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İnegöl Belediyespor 3-0 Galatasaray HDI Sigorta

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