Indiana Pacers kazanmasını bildi!

Son 6 maçta 5 galibiyet alan Indiana’da Victor Oladipo 28 sayı 6 ribaund ve 6 asist ile galibiyetin baş mimarı olurken, Thaddeus Young 17 sayı, Cory Joseph 15 sayı, Domantas Sabonis 15 sayı 8 ribaund ve Bojan Bogdanovic 10 sayı ile galibiyete yardımcı oldular.
Son 10 maçta 8 mağlubiyet alan ev sahibi Utah Jazz’da çaylak oyuncu Donovan Mitchell’in 23 sayı , Derrick Favors’un 16 sayı 7 ribaund ,Rodney Hood’un 15 sayı ve Ekpe Udoh’un 8 sayı 5 ribaund 3 top çalma ve 4 blokluk performansı yenilgiyi önleyemedi.
Utah Jazz 44.maçında 18 Ocak Perşembe günü saat 06:00’da Sacramento Kings’e konuk olacak. Indiana Pacers ise 45.maçında 19 Ocak Cuma günü saat 06:00’da Portland Trail Blazers’a konuk olacak. (NBAgünlükleri)