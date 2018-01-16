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Indiana Pacers kazanmasını bildi!

Vivint Smart Home Arena’da Utah Jazz’a konuk olan Indiana Pacers baştan sona üstün götürdüğü maçı 94-109 kazanmasını bildi. Bu sonuçla Indiana 44.maçında 24. galibiyetini elde ederken , Utah Jazz 43.maçında 26.mağlubiyetini elde etti.

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Son 6 maçta 5 galibiyet alan Indiana’da Victor Oladipo 28 sayı 6 ribaund ve 6 asist ile galibiyetin baş mimarı olurken, Thaddeus Young 17 sayı, Cory Joseph 15 sayı, Domantas Sabonis 15 sayı 8 ribaund ve Bojan Bogdanovic 10 sayı ile galibiyete yardımcı oldular.

Son 10 maçta 8 mağlubiyet alan ev sahibi  Utah Jazz’da  çaylak oyuncu Donovan Mitchell’in 23 sayı , Derrick Favors’un 16 sayı 7 ribaund ,Rodney Hood’un 15 sayı ve Ekpe Udoh’un 8 sayı 5 ribaund 3 top çalma ve 4 blokluk performansı yenilgiyi önleyemedi.

Utah Jazz 44.maçında 18 Ocak Perşembe günü saat 06:00’da Sacramento Kings’e konuk olacak. Indiana Pacers ise 45.maçında 19 Ocak Cuma günü saat 06:00’da Portland Trail Blazers’a konuk olacak. (NBAgünlükleri)

NBA

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