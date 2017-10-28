İnceleme bitti, geçmişi temiz! Galatasaray...

Galatasaray camianın merakla beklediği sorunun cevabını kasım ayında verecek. Sarı-Kırmızılı Kulübün 1 numaralı ismi Dursun Özbek, 100’ü aşkın genel kurul üyesinin imzasıyla gündeme getirilen ‘geçmişteki yüksek bedelli transferlerin maliyetinin’ araştırılmasının sonuçlarını Divan Kurulu üyelerine açıklama kararı aldı. Londra’da bulunan Mischon de Reya adlı hukuk bürosunun son 10 yılda yapılan transfer maliyetlerini incelemesi ile ilgili yönetime gönderdiği raporun özeti 8 Kasım Çarşamba günü saat 13.30’da yapılacak Divan Kurulu’nda üyelerle paylaşılacak.

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar da konu ile bilgilendirme mailini dün üyelerle paylaştı. Özbek divanda konu ile ilgili bir konuşma yapacak.

DEDİKODULARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

G.Saray kulislerinde İngiliz hukuk bürosunun hazırladığı raporlarda araştırma yapılan dönemler içinde yapılan transferlerde olumsuz bir harcamaya rastlanmadığı konuşuluyor. Özbek’in, kritik raporun dışarıya sızmaması için yönetim kurulunda bulunan üyeleri de uyardığı belirtildi. G.Saray Başkanı Dursun Özbek’in, 2018 Mayıs’ında seçim sürecine girecek olan camiada bu tür dedikoduların önüne geçmek için böyle bir karar alındığı da vurgulandı.

ÜYELER DİLEKÇE YAZMAYA BAŞLADI

Ancak araştırmayı isteyen üyeler Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar’ın bilgilendirme mailinden rahatsız. Üyelere gönderilen mailde raporun tamamının değil özetinin paylaşılacağı belirtiliyor. Muhalefet tarafı ise hazırlanan raporun ‘özet’ olarak açıklanması durumunda olumsuz olayların saklanabileceği dile getiriliyor. Raporun tamamını 8 Kasım Çarşamba gününden önce görmek isteyen üyeler Divan Kurulu’na dilekçe yazmaya başladı. Dilekçelere nasıl bir yanıt verileceği merak konusu. (Akşam)