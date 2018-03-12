İnat uğruna
Haftalar geçiyor sona yaklaşıyoruz işler iyiye gitmiyor. Ama bunu görmeyen ya da görmek istemeyenler takımın sonunu düşünüyor mu ?
Rakipler kazanıyor biz kaybediyoruz. Boşuna söylemedik cömertçe harcadığın pozisyonlar, kaybettiğin puanların kıymeti bu haftalarda önüne geliyor...
Deniz Kadah iki sezonda ne kadar övdüysek; özellikle ligin ikinci yarısından beri devamlı geri gidiyorsun. Sen yakaladıklarını atamazsan, topa ayağını sokmazsan bu takım maç kazanamaz. Bizim bildiğimiz Deniz karşı karşıya bu kadar kötü bir karar vermez ve bu kadar kötü vurmaz...
Israrla söylediğimiz Savunma desen evlere şenlik eski Alman tankları gibi bırakın koşmayı etrafında dönmesi 2 dakika.. kalitelerine kimse söz söyleyemez ama Hamza hoca bu kadar ağır adamları inatla bir arada oynatmaya devam edersen her takımdan Halil gibi fırfır çıkar bizi darmaduman eder...
Osmanlı maçından sonra kazanacağımız maçta iki puan bıraktık yazık oldu dedim. Yok artık sende deyip Deplasmanda 1 puan iyidir diye eleştirenler şimdi puan durumuna bakınca o 2 puanın değerini daha iyi anlıyorlardır sanırım...
Artık ne Inada ne de saha içinde hataya yer yok.. Herkes toparlanacak üstüne düşenin fazlasını yapacak tıpkı sizi içeride dışarıda asla yalnız bırakmayan Antalya'lılar gibi... Yoksa ...
O kısmı ne konuşmaya ne de yazmaya yüreğimiz dayanmayacak...
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