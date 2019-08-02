İnanılmaz! 73 maç sonra kazandılar
İskoçya Highland Ligi’nde (5. kademe) oynadığı son 73 maçı kaybeden ve resmi olarak Britanya’nın en kötü futbol kulübü olan Fort William FC, sonunda kazandı!
Kuzey İskoçya Kupası’nda karşılaştığı Nairn County’yi 5-2 yenen turuncu-siyahlı ekip 840 gün sonra galip gelmenin mutluluğunu yaşadı.
Fort William’ın bu başarısı ligdeki diğer takımlar tarafından da sosyal medya hesaplarında kutlandı.
İki sezon önce kulüp hiçbir maç kazanamayınca, yönetim “Bir seviye alt ligden devam edelim” teklifinde bulunmuş ancak futbolcular reddetmişti.
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