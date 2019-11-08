İnanılmaz! 7 yıl önce yazmıştı gerçek oldu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki dördüncü maçına Portekiz deplasmanında Braga'ya konuk oldu.
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Bir çok eksiği bulunan siyah beyazlılarda genç futbolcu Kartal Kayra Yılmaz ilk 11'de sahaya çıktı.
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19 yaşındaki futbolcunun karşılaşmaya ilk 11'de başlamasıyla, 7 yıl önce attığı bir tweet yeniden gündeme geldi.
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Kartal Yılmaz'ın 7 yıl önce Oğuzhan Özyakup'un bir paylaşımına verdiği yanıt sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
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Beşiktaş altyapısından yetişen genç futbolcu 2012 yılında Oğuzhan Özyakup'un "Orta saha üçlüsünün her pozisyonunda oynuyorum ama ben daha çok forvet arkasında oynamayı seviyorum" açıklamasına sosyal medyadan yanıt verdiği ortaya çıktı.
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Kartal, Oğuzhan Özyakup'a yanıtında "Takımda en iyilerden birisin. Bir yere gitme bu takımdan. Seninle oynamak istiyorum, ben de 5 sene sonra geleceğim inşallah" ifadelerin kullanmıştı.
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Aynı tarihlerde br paylaşım daha yapan Kartal, "Oğuzhan abi seni çok seviyorum. Ben de Beşiktaş altyapısında oynuyorum" derken genç futbolcunun hayal 7 yıl sonra tam anlamıyla bu gece gerçek oldu.
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Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'ın Braga ile İstanbul'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında 62. dakkada Oğuzhan'ın yerine oyuna dahil olarak, siyah beyazlı formayla ilk profesyonel maçına çıkmıştı.