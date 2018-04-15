'İnanılır bir sezon yaşanmıyor'
Bu sezon en çok 2-2’lik Gençlerbirliği ve 3-3’lük Kayseri maçlarında kaybedilen puanlara üzüldüğünü belirten Kocaman, “Yediğimiz 5 golün 2’sini kendi kalemize attık, 2 tanesinde de asisti biz yaptık! Hep vurguluyorum; inanılır bir sezon yaşamıyor bu takım. Bireysel hatalardan tutun, hakem hatalarına kadar...”
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, çarpıcı açıklamalar yaptı:
Bu maçın Kayseri’yi 5-0 yendiğiniz karşılaşma ile benzerlikleri var mıydı?
“Kayseri daha rahattı. Sivas daha sertti. Geçen hafta Sivas, Konya’ya 5-0 yenilince, sanıldı ki düşüşteler. Tam tersi, o maçta Sivas’ın 6-7 oyuncusu sarı kart cezası sınırındaydı. Maçı 4 faulle bitirdiler. Kafaları bizim maçtaydı. Burada Başakşehir’i, Beşiktaş’ı, G.Saray’ı yenmişler. Çıktık, son derece istekli bir takımı yendik. Ama esas olan, Akhisar’ı da böyle yenseydik, şimdi liderdik.
‘ŞU ANDA 1 PUANI BİLE ARIYORUZ’
‘KEŞKE kazansaydık’ dediğiniz bir maç var mı?
“Hayır, ben öyle bakmıyorum. Çünkü her takım onu söyleyebilir. Ama benim için 2 maç öne çıkıyor; 2-2’lik Gençlerbirliği ve 3-3’lük Kayserispor karşılaşmaları. Neden bu maçları söylüyorum; çünkü ikisinde toplam 5 gol attık ve 5 gol yedik. Yediğimiz 5 golün 2 tanesini kendi kalemize attık, 2 tanesinde de asisti biz yaptık! Yediğimiz 5. gol de 90+4’te en iyi özelliklerimizden biri olan duran toptan geldi. Hep vurguluyorum; inanılır bir sezon yaşamıyor bu takım bu sene. Bireysel hatalardan tutun, hakem hatalarına kadar. Ama bütün bunların içinde iki maç hakikaten vurucu. İçerde oynuyorsunuz, 5 gol atıyorsunuz ve sadece 2 puan alabiliyorsunuz. Şu anda 1 puanı bile arıyoruz.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle