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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.03.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

İnan Kıraç: Liselileri yok sayan sonuçlarına katlanır

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İnan Kıraç: Liselileri yok sayan sonuçlarına katlanır

Galatasaray'ın üzerindeki etkisi yüksek olan İnan Kıraç'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama, krizin ardından tekrar gündem oldu.

Galatasaray'da yönetimin olağan genel kurulda, idari açıdan ibra edilmemesi sonrası büyük deprem yaşandı. Yönetimin 30 gün içinde seçime gitmesi gerekirken, başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi mahkeme yoluna gidiyor.

Sarı-kırmızılılarda yaşanan bu depremin ardından Galatasaray'ın duayen isimlerinden İnan Kıraç'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklama hatırlara geldi.

"ADAYIMIZ EŞREF HAMAMCIOĞLU"

8 Mart 2019'da Telegol'den Süleyman Rodop'a konuşan Kıraç, yeni başkan adayı aradıklarını belirterek divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu ikna etmeye çalıştıklarını belirtti ve "Bak son bir şey söyleyeyim; hiç kimse Galatasaray Liselileri küçük görmesin. Yok saymaya da kalkmasın. Bunun sonuçlarına katlanır." diyerek genel kurulda olacakları bugünden işaret etmişti.

ULTRASLAN AYAKLANDI

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan ise, alınan ibrasızlık kararına büyük tepki gösterdi. Twitter'dan, "Galatasaray halkındır, lisecilerin değil" mesajını gönderen grup, liseliler hakkında sert ifadeler kullandı:



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İnan Kıraç: Liselileri yok sayan sonuçlarına katlanır

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