İmzayı attı, soluğu İstanbul'da aldı
Arsenal'in Türk asıllık Alman futbolcusu Mesut Özil, Cenk Tosun'un takımı Everton karşısında aldıkları 5-1'lik galibiyeti ve Arsenal ile yeninden sözleşme imzalamasını sevgilisi Amine Gülşe ile İstanbul'da kutladı.
Ara transfer döneminde Arsenal ile yeniden masaya oturan Mesut Özil, haftalık 300 bin Pound'luk 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Bu sözleşme sonrası ve Arsenal'in Cenk Tosun'un takımı Everton'ı 5-1 mağlup etmesinin ardından 29 yaşındaki futbolcu soluğu İstanbul'da aldı.
Oynadığı futbolla galibiyette kilit bir role sahip olan Özil, sevgilisi Amine Gülşe’ye de jest yaparak sevgilisini görmek için İstanbul’a geldi.
Instagram hesabından sevgilisi ile Ortaköy sahilinde çektirdiği fotoğrafı paylaşan Özil, “Mutluluk sebebim” notunu bıraktı.
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