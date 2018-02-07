İmzayı attı, bombaladı! 'Fenerbahçe hiç...'
2016 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de beklentileri veremediği için ertesi yıl satılan ve şu anda da Toronto FC'nin formasını giyen Gregory van der Wiel, Sarı-Lacivertli kulübü kızdıracak açıklamalarda bulundu.
2016 yazında Paris Saint Germain'den Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle transfer edilen Gregory van der Wiel, sonraki yıl Cagliari'ye satılmıştı.
Cagliari'de yarım sezon forma giydikten sonra da Toronto FC'nin yolunu tutan Hollandalı sağ bek, son verdiği demeçte Sarı-Lacivertliler'i kızdıracak açıklamalarda bulundu.
Türkiye'deki günleriyle ilgili konuşan Van der Wiel, "Fenerbahçe'yle dört yıllık büyük bir kontrata imza attım ancak 3 ay sonra kulüpte sorunlar yaşamaya başladım." dedi.
Hollandalı futbolcu, "Fenerbahçe, bana hiç iyi davranmadı. Özel hayatımda da sıkıntılar yaşadım. Dolayısıyla Türkiye, benim için iyi bir tecrübe olmadı." ifadelerini kullandı.
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