İmzayı attı 1 milyon euro kazandırdı

CHAMPS-Elysees bulvarındaki PSG satış mağazasında uzun kuyruklar oluşurken, Neymar’ın 100 euroya satılan 10 numaralı yeni formasının 6 saat içinde tükendiği belirtildi. Haberde ayrıca, Champs-Elysees ve Parc des Princes stadında bulunan iki mağazaya bir günde 15 bin taraftarın forma satın almak için geldiği, bu alanda da tarihi bir rekor kırıldığı ifade edildi. Sabah saatlerinde başlayan satışların öğleden sonra stokların bitmesiyle sona erdiği, formadan bir günde toplamda 10 bin adet satıldığı, yeni satışlarda ise kulübün artık bir kişiye tek forma satma kararı aldığı duyuruldu.

Habere göre, ortalama 2 saatlik beklemenin ardından sarı renkli PSG deplasman formasını alan şanslı taraftarlar, gün sonunda PSG kasasına 1 milyon euro kazandırdı. Paris ekibi, 222 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Neymar’ı, kulübün sahibi Nasser Al Khelaifi’nin de katıldığı törenle basına tanıtmıştı.