İmzayı atıyor! Müthiş rakam 260 milyon Euro...
Paris Saint Germain'in Olimpik Marsilya'yla oynadığı maçta sakatlanan ve o gün bugündür sahalardan uzakta kalan Neymar ile ilgili İspanyol basını bomba bir iddia ortaya attı.
Real Madrid kulübüne yakınlığıyla bilinen AS gazetesi, bugün okuyucularıyla paylaştığı haberde Brezilyalı süperstarın Madrid yöneticileriyle geçtiğimiz ay 2 defa bir araya gelerek transfer görüşmesi yaptığını öne sürdü.
Haberde PSG'nin Neymar için belirlediği fiyatın tam 260 milyon euro olduğu belirtilirken Real başkanı Florentino Perez'in transferi bitirmekte kararlı olduğu vurgulandı.
DÜNYA KUPASI İÇİN ÇALIŞIYOR
Sakatlığı süresince Brezilya'da bulunduğu için PSG taraftarının büyük tepkisini çeken Neymar, geçtiğimiz cuma günü Paris'e geri dönmüş ve hem sezonun geri kalanı hem de 2018 Dünya Kupası için çalışmalara başlamıştı. (Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle