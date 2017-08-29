İmzalar her an atılabilir! Trabzonspor...

Trabzonspor milli arada transfer harekatına hız verdi. Kadrosuna bir stoper ve bir de orta saha oyuncusu katmak isteyen bordo- mavili takım, listesinin ilk sırasında yer alan Jose Sosa için yönetim kurulu üyesi Gençağa Meriç'i İtalya'ya gönderdi.

Meriç'in Arjantinli orta saha oyuncusu için Milan ile dün pazarlık masasına oturduğu kaydedildi.

Dİ MARZİO: SON AŞAMADA

Fırtına'nın Milan'a 3 milyon euro teklif ettiği, onay çıkması durumunda Sosa'nın Trabzon'a gelerek, takıma katılacağı kaydedildi.

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, "Görüşmeler son aşamada. İmzalar her an atılabilir" mesajını paylaştı. Çizme basını da "Trabzonspor, Sosa ile 3 yıllığına anlaştı. Milan ile pazarlıklar sürüyor" dedi. (Fotomaç)