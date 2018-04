İmzalar atıldı! Şampiyonluk Ligi’ne dev sponsor

Geçen yıl Türkiye’nin en büyük espor takımlarından BAUSuperMassive eSports ile iş ortaklığı yapan Vodafone, sektördeki ikinci yılında, dünyada 100 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan online oyun devi Riot Games ile işbirliğine giderek, League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’ne isim sponsoru oldu.

Riot Games’in Türkiye’de esporda isim hakkı verdiği ilk firma olan Vodafone, genç oyunseverler için sunduğu paketlerin içeriğini ve ismini de değiştirdi. Yenilenen “Vodafone FreeZone Gamer Paketleri”nde internetinden yemeyen YouTube ve Playz faydalarının yanı sıra “ininal sanal kart” üzerinden 10 TL hediye de bulunacak. Ayrıca, her ay sürpriz hediyelerle oyunculara farklı deneyimler yaşatılacak.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone altında bir yıl önce adım attığı espor pazarında hedef büyüttü. Geçen yıl Türkiye’nin önemli espor takımlarından BAUSuperMassive eSports ile iş ortaklığı yapan Vodafone, sektördeki ikinci yılında, dünyada 100 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan online oyun devi Riot Games ile işbirliğine giderek League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’ne ismini verdi. Yatırımlarıyla espora ve oyunculara destek olmayı hedefleyen Vodafone, böylece Riot Games’in Türkiye’de Şampiyonluk Ligi için isim hakkı verdiği ilk firma oldu. Vodafone ve Riot Games arasında imzalanan anlaşmayla, Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel espor ligi League of Legends’ın 2018 sezonu kış ve yaz mevsimi ligleri “Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi” ismini aldı.

Türkiye espor sektöründeki en büyük işbirliğine imza atan Vodafone ve Riot Games, ligde bir ilk olan isim sponsorluğunun detaylarını, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun ve Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit’in katılımıyla düzenlenen toplantıda aktardı. Toplantıya League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi oyuncuları da katıldı.

Engin Aksoy: “Espora yaptığımız yatırımlarla tüm ekosistemi kapsamayı hedefliyoruz”

Türkiye’de ekonomik ve sosyal gelişime değer katma hedefiyle spora yatırım yaptıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “Tüm Türkiye’ye ulaşan bir marka olarak, spor yatırımlarımızda geniş kitlesel katılımlı spor dallarına odaklanıyoruz. Maraton ve futbolun ardından spor yatırımlarımızın arasına geçen yıl esporu da kattık. Espor, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüyen bir pazar. Vodafone FreeZone olarak, espor pazarını, genç abonelerimize gençliklerini özgürce yaşama imkânı verecek yeni bir yatırım alanı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz oyun paketleriyle tutku alanı espor olan gençlere pek çok ayrıcalık sunuyoruz. Geçen yıl BAUSuperMassive eSports ile iş ortaklığı yaparak gençlere birçok fayda sunduk. Bu süreçte yaptığımız kampanyalar ve tanıtımlar ile 14 milyon gence ulaştık. Bu yıl ise daha kapsamlı ve daha büyük bir ikinci adım atarak, ülkemizde profesyonel ligi olan tek oyun League of Legends’ın kış ve yaz mevsimi liglerine isim sponsoru olduk. Espor alanındaki bu yeni işbirliğimizle tüm ekosistemi kapsayarak, sektöre sunduğumuz katkıyı ve faydayı büyütmeyi hedefliyoruz. Son bir yılda yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırım yaptığımız espora toplam desteğimizin, önümüzdeki 5 yılda 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz.”

Bora Koçyiğit: “Espor ekosistemi yeni iş modelleriyle ülkemizde daha fazla gelişecek”

Türkiye’de espor anlamında büyük bir potansiyel bulunduğunu ve dünyaya paralel olarak espor ekosisteminin ülkemizde de hızla büyüyeceğini ifade eden Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit ise şunları kaydetti:

“Riot Games olarak, son 6 yılda esporu Türkiye'de kurumsal, organize ve profesyonel bir spor dalı haline getirdik. Oyuncuları bir araya getiren büyük çaplı organizasyonlar düzenledik. Esporda bizi dünya arenasında temsil eden, bayrağımızı dalgalandıran şampiyonların yetişmesine aracı olduk. Bu süreçteki başarıda, aldığımız aksiyonlar kadar, gerçekleştirdiğimiz stratejik işbirlikleri de önemli rol oynadı. Dünya çapında geleceğin trendlerini ve aktivitelerini bugünden değerlendirmeye açık bir vizyon ve bakış açısıyla hareket eden bir marka olması açısından da Vodafone’la gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğini çok kritik buluyoruz. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi adı altında yoluna devam edecek olan ülkemizin ilk ve tek profesyonel espor lig organizasyonu, bu yol arkadaşlığı ile daha büyük bir gelişim potansiyeline sahip olacaktır. İş ortağımız gibi bizler de sponsorluğu sadece belli bir maddi katkının belli kurumlar arasında pay edilmesi olarak görmüyoruz. Bugünün kurumsal dinamikleri çerçevesinde hem espor sektörünün hem de League of Legends ekosisteminde aktif olan tüm bileşenlerin, bu iş ortaklığıyla geleceğin endüstriyel standartlarına daha hızlı adapte olacağını düşünüyoruz.”

FreeZone oyun paketleri şimdi daha güçlü

Vodafone, League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğuyla birlikte, Vodafone FreeZone’lulara özel sunduğu oyun paketlerinin içeriğini ve ismini de değiştirdi. Geçen yıl “Vodafone FreeZone 5’te 5” olarak tanıtılan paketler, bundan böyle “Vodafone FreeZone Gamer Paketleri” ismiyle ve daha güçlü bir içerikle sunulacak. 9 ve 18 TL’lik iki ayrı teklif halinde tasarlanan yeni paketlerin içinde, internetinden yemeyen YouTube ve Playz faydalarının yanı sıra oyun pazarında en çok tercih edilen online ödeme platformu ininal kart üzerinden 10 TL hediye de bulunacak.

Vodafone FreeZone ayrıca, her ay sürpriz hediyelerle oyunculara farklı deneyimler yaşatacak. Bu kapsamda, 2 şanslı FreeZone’lu kış ligi şampiyon takımının da katılacağı Sezon Ortası Turnuvası’nın (MSI) finalini Paris’te izleme hakkı kazanacak. “Vodafone FreeZone Gamer Paketleri” sayesinde 2 sezon boyunca final maçı bileti kazanarak finali yerinde izleme, sevilen espor oyuncuları ile tanışma gibi birçok ayrıcalığa sahip olacak gençler, Vodafone FreeZone YouTube kanalında Şampiyonluk Ligi’ne ait birçok özel içeriğe de internetinden yemeden ulaşabilecek.

Online strateji oyunu

Her biri 5 oyuncudan oluşan iki takımın karşılıklı online oynadığı bir strateji oyunu olan League of Legends, espor alanında gençlerin en çok oynadıkları ve izledikleri oyun olma unvanını taşıyor. Temel amacın rakip takımın üssünü ele geçirmek olduğu League of Legends’ta her oyuncunun Üst Koridor, Ormancı, Orta Koridor, Nişancı ve Destek gibi farklı mevkilerde görevleri bulunuyor. Oyuna girerken birbirinden farklı 130’dan fazla şampiyon arasında seçim yapılıyor. Oyuncular, takım taktiklerini ve kişisel yeteneklerini kullanarak maçı kazanmaya çalışıyor.

Türkiye’de 2012 yılında yarı profesyonel olarak başlayan, 2015’te ise profesyonel hale gelen Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 2018 sezonunda 8 takım mücadele ediyor. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri oynanan maçlarda her takım günde 1 maç yapıyor.

Dünyada espor:

Newzoo verilerine göre, 2017’de global espor pazarı gelirleri 696 milyon dolar seviyesine ulaşırken bu rakamın 2020 yılında 1,5 milyar dolar gelir hacmine ulaşması bekleniyor.

League of Legends 2016 Dünya Şampiyonası final maçını 43 milyon kişi izledi. Bu önemli organizasyon, 23’ten fazla yayında 18 ayrı dilde yayınlandı.

Dünyada esporu takip eden kitlenin 2018 yılı sonunda 400 milyonun üzerine çıkacağı öngörülüyor.

League of Legends’ın tüm dünyada 100 milyonun üzerinde oyuncusu bulunuyor.

League of Legends turnuva ödül havuzu 2016 yılında 10 milyon doları aştı.

Türkiye’de oyun sektörü:

Newzoo’nun 2017 verilerine göre, Türkiye’de 30,8 milyon oyuncu var ve oyun pazarının ortaya çıkardığı gelirler 773,9 milyon dolara ulaşmış durumda.

Bilgisayar başında oyun oynama süresi bakımından dünyada 3. sıradayız.

League of Legends Türkiye Büyük Finali’ne her yıl yaklaşık 12 bin izleyici katılıyor. Geçen sezon, final maçını 1 milyondan fazla kişi internetten ve canlı yayınla televizyon ekranlarından izledi.

Riot Games Türkiye, 2017’de 10 milyon TL’lik yatırımla League of Legends sunucusunu Türkiye’ye getirdi.

Riot Games’in resmi espor portalı LoLespor.com ayda 600 bin ziyaretçiye ulaşıyor.

Sosyal medya kanallarına bakıldığında, kış sezonunda 32 milyon etkileşime, yaz sezonunda 44 milyon etkileşime ulaşılıyor.

Espor hayranları, 2017’de iki sezonda YouTube üzerinden toplam 35 milyon saatlik espor yayını izledi. Aylık ortalama izlenme oranı 4,5 milyon oldu.

League of Legends, 2017’de 1,5 milyondan fazla tekil izleyiciye ulaştı. Kritik maçlarda 100 binin üzerinde eşzamanlı tekil izleme oranı elde edildi.