Falcao imzaladığı an 5 milyon euro hesapta | Galatasaray Transfer Haberleri
Galatasaray yönetimi, Falcao'ya vereceği parayı dahi hazırladı.
Yılda 5 milyon Euro garanti para ve 2 milyon Euro’ya ulaşan bonuslar karşılığında 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Falcao, imzayı attığı an ilk sezonun garanti ücretini peşin alacak. Bonservis için Monaco ile görüşmelerini sürdüren G.Saray, Fransız ekibine yeni bir teklif sunacak.
Atletico Madrid ve Porto’dan gelen teklifleri değerlendirmeye dahi almayıp Galatasaray’a ‘Evet’ diyen ve bonservis sorununun çözülmesini bekleyen Radamel Falcao ile yapılan sözlü anlaşma ilgili önemli bir detay daha ortaya çıktı...
Monaco’da forma giyen dünyaca ünlü santrforun transferini gerçekleştirmek için seferberlik ilan ederek kulübün tüm imkanlarını zorlayan başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, futbolcuya ödeyeceği parayı dahi hazırladı. 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlanan Radamel Falcao, resmi imzayı attığı an ilk sezonun parasını peşin alacak.
Menajer Ahmet Bulut yine Fransa yolcusu
Taraflar arasında yapılan anlaşma gereği Galatasaray, her sezon için Kolombiyalı yıldıza 5 milyon Euro garanti para ve 2 milyon Euro’ya ulaşan bonuslar ödeyecek. Toplam 7 milyon Euro’yu bulacak bu ücretin 5 milyon Euro’su transfer kesinleşir kesinleşmez Falcao’nun banka hesabına yatırılacak.
Diğer taraftan Galatasaray’ın bu transfer için yetki verdiği menajer Ahmet Bulut 1-2 gün içinde tekrar Fransa’ya giderek, Monaco yetkilileri ile bonservis konusunu çözmeye çalışacak. Galatasaray yönetimi, futbolcunun maliyeti zaten yüksek olduğu için bonservis bedeli vermek istemiyor. Monaco ise 3 milyon Euro’da diretiyor. Sarı kırmızılı yönetimin Falcao’yu bir an önce İstanbul’a getirmek adına ‘bedava bonservis’ fikrine inatla karşı çıkan Monaco’ya yeni bir teklif sunacağı belirtildi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle