İmza yakın! Galatasaraylı oluyor...
Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in gözdesi olan Trezeguet ile Mısır Milli Takımı'nın İtalya'daki kampında görüştü. Genç yıldız ile anlaşılırken UEFA'nın kararı sonrası 5 milyon Euro'luk satın alma bedelinin ödenmesi planlanıyor.
Şampiyon Galatasaray transferde ilk bombayı patlatıyor... Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi olan Kasımpaşalı Trezeguet'nin transferi konusunda çok önemli bir adım attı. İki yönetici, Mısır Milli Takımı'nın İtalya'daki kampında yıldız futbolcuyla görüştü.
GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR!
YAPILAN görüşmede 25 yaşındaki Trezeguet ile prensipte anlaşıldığı öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hedefleyen genç kanat oyuncusunun Galatasaray formasını giymeyi çok istediği belirtiliyor.
2 MİLYON EURO'YA ALMIŞLARDI
KASIMPAŞA, Anderlecht'e 2 milyon Euro ödeyerek Trezeguet'nin tapusunu almıştı. Mısırlı yıldızın yeni sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor
31 HAZİRAN'A KADAR
G.saray yönetimi, UEFA ile yapılacak anlaşmanın ardından bu parayı ödeyerek transferi bitirmeyi hedefliyor. Serbest kalma maddesinin 31 Haziran tarihine kadar geçerli olduğu da gelen bilgiler arasında. (Takvim)
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