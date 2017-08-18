İmza töreninde flaş sözler! Giuliano...

Mauricio Isla, Roberto Soldado ve Giuliano için Fenerbahçe Kulübü imza töreni düzenlendi.. Kendilerini Sarı-Lacivertli renklere bağlayan imzayı atan futbolcular açıklamalarda bulundu.

İlk söze başlayan Isla oldu. Yeni transferin ilk cümlesi şu oldu; 'Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldiğimin farkındayım ve herkesin bulunmak isteyeceği bir kulüpteyim.'

Golcü futbolcu Soldado ise, 'Futbolu seven herkes, Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordur. Bu formayı giymek büyük keyif' dedi.

Bir diğer transfer Giuliano mutluluğunu belirterek, 'Fenerbahçe formasını giyiyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu formayla sahada olmak için sabırsızlanıyorum' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon sakatlık yaşadığını belirten Soldado, 'Geçtiğimiz sezon bir sakatlık geçirdim ve birçok maçı kaçırdım. Dün 30 dakika oynadım ve maçtan sonra çok iyi hissettim' dedi.

Transfer sürecinde Trabzonspor'un da araya girdiği transfer hakkında konuşan Giuliano, 'Zor bir transfer süreci oldu. Fenerbahçe'nin teklifini duyduğumda, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim zaten. Fenerbahçe'yi kabul etme nedenim, Fenerbahçe'nin büyüklüğündendir. Kariyerimde ileriye doğru bir adım atmak istedim' şeklinde konuştu.

Alex hakkında da konuşan Giuliano, 'Alex de Souza gerçekten büyük bir oyuncuydu. Buraya gelmeden bana şans diledi, umarım F.Bahçe'de başarılı olursun dedi. Alex ile farklı oyuncularız. Bir sorumluluk var, ama ben Giuliano'yum. Giuliano olarak burada kendi tarihimi yazmak istiyorum. Alex klasik 10 numaraydı, artık böyle oyuncular kalmadı. Benim pozisyonum forvet arkasında 2. forvet ya da kanat olabilir' ifadelerini kullandı.

Tercih ettiği pozisyon hakkında açıklamalarda bulunan Isla, 'Cagliari'ye imza attığımda, 1 sene oynamak ve kariyerimde ileriye bir adım atmak istiyordum ve bunu da başardım. Bek oynadım, orta sahada oynadım. Ama benim tercih ettiğim pozisyon, sağ bektir' dedi.

Soldada ise geçen sezondan daha iyi olacaklarını belirterek, 'Umarım geçtiğimiz sezondan daha iyi bir takım haline geliriz. Çalışmanın yanında biraz da şansın yanımızda olması lazım' şeklinde konuştu.

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