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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
23.06.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

İmza atması an meselesi! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri...

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İmza atması an meselesi! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri...

Önümüzdeki sezon çok iyi bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe’de yönetim, teknik ekibe sağlam bir kadro sunabilmek adına tüm imkanlarını seferber etti.

Birçok isimle temasta olan Sarı-Lacivertliler’de bir süredir gündemde olan forvet Max Kruse transferinde artık sona yaklaşıldı.

Kruse’un menajeriyle İstanbul’da bir görüşme yapan Başkan Ali Koç ve kurmayları, toplantıdan son derece olumlu bir havada çıktı.

Detaylar masaya yatırılacak

Geçen sezon formasını giydiği Alman ekibi Werder Bremen’le sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki golcü için yarın bir kritik görüşmenin daha yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Ancak bu kez son pazarlıklara tecrübeli oyuncunun menajerinin yanı sıra Kruse da bizzat katılacak.

Taraftarlar burada son detayları görüşecek ve büyük bir ihtimalle ortak noktada buluşacak. Kanarya’nın 3 yıl için senelik 3 milyon Euro’luk teklifini kabul etmesi beklenen Alman oyuncunun, imzayı ise Türkiye’ye gelerek atacağı öne sürüldü.

Bremen adına geride bıraktığımız sezonda 36 maçta 12 gol ve 13 asistle oynayan Kruse’un, Fener’in hücumdaki sıkıntılarına son vermesi umut ediliyor.

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Max Kruse'nin hikayesini izliyoruz...

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