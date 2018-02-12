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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerBasketbol Haberleri İlyasova'dan Pistons'a karşı 19 sayı!
Basketbol İlyasova'dan Pistons'a karşı 19 sayı!
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Sıradaki Haber: Galatasaray'dan Karşıyaka'ya farklı tarife

Basketbol
AA
12.02.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

İlyasova'dan Pistons'a karşı 19 sayı!

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks forması giyen Ersan İlyasova, takımının Detroit Pistons'ı 118-115 yendiği maçta 19 sayı ve 5 ribaunt üretti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Atlanta Hawks, aynı konferansta play-off mücadelesi veren Detroit Pistons'ı 118-115 mağlup etti.

Ev sahibi Hawks'u galibiyete, 23 sayı, 7 asist üreten Dennis Schroder, 20 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Dewayne Dedmon ve 19 sayı, 5 ribauntla oynayan Ersan İlyasova taşıdı.

Pistons'ta Andre Drummond'ın 25 sayı, 15 ribaunt, 3 blok, Blake Griffin'in 23 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Reggie Bullock'un 20 sayı, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Jazz'dan peş peşe 9. galibiyet

Portland Trail Blazers deplasmanından 115-96 galip ayrılan Utah Jazz, üst üste 9. maçını kazandı.

Jazz'ın skor yükünü, 27 sayı, 6 ribauntla oynayan Donovan Mitchell ve 24 sayı, 5 ribaunt üreten Joe Ingles taşıdı. Derrick Favors 15 sayı, 11 ribaunt, Rudy Gobert de 12 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı.

Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard, 39 sayıyla sahanın en skoreri oldu. C.J. McCollum ise 22 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 103-123

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 118-115

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 99-121

Indiana Pacers-New York Knicks: 121-113

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 104-97

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 111-106

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 110-92

Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 96-115


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