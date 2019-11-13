İlyas Tüfekçi'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sitem
Bir dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı’nın unutulmaz isimlerinden olan İlyas Tüfekçi, ALS hastalığı tedavisi görüyor.
Spor Arena | 7 senedir hastalıkla mücadele veren efsane isim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaray başkanına sitem etti. Binlerce kişinin kendisini ziyaret ettiğini dile getiren Tüfekçi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in gelmemesinden duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi.
Ben 7 senedir ölümcül bir hastalıkla inançlı bir şekilde mücadele ediyorum. Belki bine yakın insan yurt içi yurt dışından ziyaretime geldiler. Ama maalesef çok sevdiğim Galatasaray'ın Başkanı bir kez gelmediler. Hatta telefonla arayıp hal hatır sormadılar. Metin Oktay abinin Galatasaray daha vefalıdır sözü sanırım Metin abimle beraber sona erdi. Sevgilerimle.
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