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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.06.2019 - 17:52, Son Güncelleme:

İlyas Tüfekçi'den duygusal paylaşım

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İlyas Tüfekçi'den duygusal paylaşım

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın eski yıldızlarından İlyas Tüfekçi’nin sarı kırmızı battaniyeye sarılı olan görüntülerini kızı sosyal medya hesabından paylaştı. İzleyenleri duygulandıran görüntülerde kızı İlkin Tüfekçi, “Şampiyonluk tam da böyle bir şey” notunu düştü.

Bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım'ın değişmez isimlerinden olan İlyas Tüfekçi, 2 yıldır ALS hastalığı ile mücadele ediyor. Hayatı sımsıkı tutunan Tüfekçi'nin tedavi sürecindeki görüntüleri ise izleyenleri duygulandırdı.

DUALARLA, İNANÇLA, AZİMLE...
Eski futbolcu İlyas Tüfekçi'nin kızı İlkin Tüfekçi sosyal medya hesabı Twittter'dan babasının şampiyonluk kutlamalarına giderken görüntüsünü paylaştı. Tüfekçi, "Şampiyonluk tam da böyle birşey ! Duasını eksik etmeyen herkese çok teşekkür… #ilyastüfekçi Dualarla, inançla, azimle..." notuyla paylaştığı görüntülerde İlyas Tüfekçi'nin neşesinin yerinde olduğu görülüyor.

İlyas Tüfekçiden duygusal paylaşım

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