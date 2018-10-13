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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
13.10.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

İlyas Tüfekçi: 'Hatırlanmak gerçekten çok güzel'

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İlyas Tüfekçi: 'Hatırlanmak gerçekten çok güzel'

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) bir dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Milli Takımın değişilmez isimlerinden İlyas Tüfekçi’yi evinde ziyaret etti.

Almanya’da Stuttgart ve Schalke 04 takımlarında forma giydikten sonra futbol hayatına Türkiye’de Fenerbahçe’de devam eden İlyas Tüfekçi, daha sonra Galatasaray’a transfer olmuş ve sarı-kırmızılı takımın Şampiyon Kulüpler Kupası’nda yarı final oynamasında önemli bir rol oynamıştı. Tüfekçi daha sonra Zeytinburnuspor formasıyla yeşil sahalara veda etmişti. İki yıldır ALS hastalığı ile mücadele eden İlyas Tüfekçi, daha önce yaptığı açıklamalarda aynı dönemde futbol oynadığı arkadaşlarına sitem etmişti.

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Genel Başkan Yardımcısı Ertuğrul Dilek, Genel Sekreteri Hüsamettin Çelik, Sayman Mustafa Sevim, Sosyal Komite Üyesi Adem Mat, Çatalca Eski Belediye Başkanı İsmail İp ve Binali Kartal, ALS hastalığıyla mücadele eden İlyas Tüfekçi’ye ziyarette bulundu. Ziyarette Tüfekçi’nin oldukça mutlu olduğu gözlerden kaçmadı.

Ziyarete katılan herkese teşekkür eden Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Sekreteri Hüsamettin Çelik, dernek olarak bu tür ziyaretlerinin geçmiş dönemde hayatını futbola adamış kişileri ziyaret edeceklerini ve bu kişilerin yapılan ziyaretler sayesinde aslında unutulmadıklarını belirtti.

İLYAS TÜFEKÇİ: "HATIRLANMAK GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL"

Ziyaret sırasında mutlu olduğu gözlenen İlyas Tüfekçi, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. ALS hastalığı ile mücadele ederken böylesine önemli insanların kendisini ziyaret etmesinden çok mutlu olduğunu belirte Tüfekçi, "TÜRFAD’dan yönetim kurulu geldi sağ olsunlar. Çok memnun oldum. Böyle bir günde beni hatırlıyor olmaları benim için çok anlamlı. Ertuğrul hocam zaten Türk futboluna mal olmuş bir kişi. Yani böyle bir hastalıkla boğuşurken hatırlanmak benim için gerçekten çok güzel" dedi.

"DAHA FAZLA TÜRK FUTBOLCU YETİŞSİN İSTİYORUM"

Galatasaray ile yaşadıkları büyük başarılarda kadrolarında sadece 2 yabancı futbolcu olduğunu ifade eden Tüfekçi, "O sene gerçekten inanılmaz oynadık. Şampiyonlar Ligi’ne eskiden sadece şampiyon takımlar katılıyordu. Önce Avusturya Şampiyonu’nu daha sonra İsviçre Şampiyonu’nu yendik. Hem de ilk maçı 3-0 kaybetmemize rağmen evimizde 5-0 kazandık. Sonrasında Fransa Şampiyonu Monaco’yu hem de evinde yendik. Yani Galatasaray, Türk Futbolu’nda ilk büyük patlamayı o zaman yaptı. O zaman takımda 9 Türk oynuyordu. 2 tane yabancı oyuncu vardı; Prekazi ve Simovic. Şimdi maalesef devamlı yabancı oyuncuları görmekten büyük üzüntü duyuyorum. Bunu burada belirtmek isterim. Daha fazla Türk futbolcusu yetişsin istiyorum" şeklinde konuştu.

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