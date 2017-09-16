İlle de Real Madrid! Lewandowski...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen golcü oyuncu Robert Lewandowski, hayalindeki kulüp olan Real Madrid'de forma giymek istediğini menajerine bildirdi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Polonyalı golcü, Bayern Münih'ten ayrılmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde kulübün transfer politikasını eleştiren yıldız isim Bavyera ekibinde üst düzey oyuncuların yer almadığına değinerek bu yönde transfer yapılması gerektiğini söylemişti.
Bu sözleri üzerine Bayern Münih yönetimi ile arası açılan 29 yaşındaki Lewandowski'nin kulüpten ayrılması gündeme geldi.
Real Madrid'in önceliği farklı
Öte yandan Real Madrid'in forvet transferinde önceliğinin Leipzig forması giyen 21 yaşındaki genç oyuncu Timo Verner'de olduğu kaydedildi. (Yeni Şafak)