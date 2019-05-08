İlkay'ın 'kehaneti' tuttu! Herkes bunu konuşuyor...
Liverpool'un, Barcelona'yı 4-0 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atmasının ardından akıllara İlkay Gündoğan geldi. İlkay, yaptığı açıklamada ilk maçta alınan 3-0 mağlubiyete rağmen, Liverpool'un Barça'yı eleyebileceğine inandığını belirtmişti.
Manchester City'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Liverpool'un, rövanşta Barcelona'yı eleyebileceği açıklamıştı.
DAZN'a konuşan Jürgen Klopp'un eski öğrencisi İlkay, Liverpool - Barcelona maçı hakkında gelen soruya Liverpool'un ilk maçta 3 farklı yenilmesine rağmen Anfield'da dört farklı galip gelerek adını finale yazdırabileceğini söylemişti.
İlkay, "Bu eşleşme hakkında bir süre düşündüm ve henüz her şeyin bitmediğine inanıyorum. Liverpool'un sahasında Barcelona'yı 4-0 mağlup ettiğini hayal edebiliyorum. Nedenini bilmiyorum ama Jürgen Klopp gibi bir teknik direktörün, oyuncularını motive ederek Barcelona'yı bile tek maçta saf dışı bırakabileceğini düşünüyorum." diye konuşmuştu.
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