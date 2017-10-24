İlkay’a Dursunbey’den sürpriz

ANNE ve babasının doğduğu Dursunbey’le iletişimini koparmayan ve bölgedeki futbol takımlarına malzeme desteği veren 24 Ekim 1990 doğumlu deneyimli oyuncu, memleketinde unutulmadı. Dursunbey Belediyespor tarafından, doğum gününde Gündoğan’a iletilmek üzere özel bir CD hazırlatıldı.

CD için Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey Belediyespor Başkanı Yusuf Turhan, altyapıda görevli teknik adamlar Ali Kemal İnal, Bayram Eryılmaz, Yonca Şentürk, Hasan Pınar Durak, Cevdet Koç ve genç oyuncular, kamera karşısına geçti.

Başkan Bahçavan, mesajında “İlçemizin evladı, ülkemizin gururu İlkay Gündoğan kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki yaşamında da futbol hayatında da başarılarının devamını dilerim” dedi.

BABASINA TESLİM ETTİLER

İlkay’ın Manchester City forması ile attığı gollerin de bulunduğu CD’de, teknik adamların “Mutlu yıllar İlkay”, geleceğin futbol adaylarının da “Mutlu yıllar İlkay ağabey” mesajlarına yer verildi. Antrenman sahası ve soyunma odalarında gerçekleştirilen çekimlerin sonunda ise genç futbolcular, üzerinde “İyi ki doğdun İlkay” yazılı pastanın mumlarını birlikte üfledi.

İlkay Gündoğan için hazırlanan CD, baba İrfan Gündoğan’a teslim edildi.

Oğlunun 27’nci yaş gününde yanında olmak üzere eşi ile İngiltere’ye giden baba Gündoğan, teslim aldığı CD karşısında çok duygulandı.