İlkay Gündoğan'ın transferi için görüşmeler başladı!
Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın önümüzdeki yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ada basını, 28 yaşındaki yıldız futbolcu için transfer girişiminde bulunan kulübü duyurdu.
Manchester City'de forma giyen ve 2020 yazında sona erecek olan kontratını bir türlü uzatmaya yanaşmayan İlkay Gündoğan'ın bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Türk asıllı Alman futbolcunun yeni durağının neresi olacağı merakla beklenirken Ada'nın en yüksek tirajlı gazetesi The Sun'dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
Gazete, Serie A devi Inter'in 28 yaşındaki yıldız ismi kadrosuna katabilmek için girişimlere başladığını ve bu amaç doğrultusunda İlkay'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildiğini yazdı.
Haberde Milano kulübünün İlkay'ın yanı sıra Danilo'yu da istediğini ve iki oyuncunun toplamda 50 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli karşılığında Çizme'nin yolunu tutabileceği ifade edildi.
İlkay'ın Inter'e gitme ihtimalini yüksek gören gazete, menajer Pep Guardiola'nın çok beğendiği Danilo'nun transferinin ise çok zor olduğu yorumunda bulundu.
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